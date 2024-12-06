انت الان تتابع خبر العراق يؤكد دعم المبادرات الهادفة لتحقيق التوازن بالمنطقة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للوزارة ورد لـ الخليج 365، أن الأخير "استقبليوم الجمعة الموافق 6 كانون الأول 2024، وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في مبنى وزارة الخارجية ببغداد".وتناول اللقاء "استعراض التطورات في المنطقة، وبشكل خاص الأوضاع في سوريا. وأعرب الجانبان عن قلقهما البالغ إزاء خطورة ما يحدث هناك، مؤكدين أن تمدد الإرهاب في سوريا يشكل تهديداً مباشراً لأمن المنطقة بأسرها".

وشدد حسين على أن "العراق يدعم جميع المبادرات الهادفة إلى تحقيق التوازن والاستقرار في المنطقة، مبدياً استعداد بلاده لتقديم كل ما يلزم للمساهمة في تحقيق السلام وخفض التصعيد. وأكد أن ما يحدث في سوريا يؤثر بشكل مباشر على أمن كل من العراق وإيران، مما يستدعي تنسيق المواقف لضمان أمن واستقرار شعوب المنطقة".

كما أشار الوزير إلى أن "أمن المنطقة لا يمكن تحقيقه بالوسائل العسكرية وحدها، مؤكداً على أهمية الدور الذي يجب أن تلعبه الدبلوماسية في معالجة الأزمات وإرساء الاستقرار الإقليمي".

