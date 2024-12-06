انت الان تتابع خبر السوداني لوزير الخارجية السوري: جهودنا متواصلة لحفظ الأمن في سوريا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتبه ورد لـ الخليج 365، أن السوداني "استقبل اليوم، وزير الخارجية السوري بسام صبّاغ، وتم التباحث في آخر تطوّرات الساحة السورية وعموم المنطقة، حيث جدد موقف العراق، بالوقوف إلى جانب سوريا الشقيقة وشعبها، مؤكداً أهمية الحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها".وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى "الجهود السياسية والدبلوماسية المتواصلة التي يبذلها العراق، من أجل حفظ الأمن في سوريا، الذي ينعكس بشكل مباشر على الأمن في سائر بلدان المنطقة".

وشدد على "أهمية التنسيق مع الدول العربية الشقيقة، للخروج بموقف موحد تجاه تحديات المنطقة، وفي مقدمتها التطورات في سوريا".

