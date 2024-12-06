انت الان تتابع خبر وزير الخارجية العراقي ونظيره السوري يتفقان على "تفادي تكرار التجارب السابقة" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لوزارة الخارجية تلقته الخليج 365، أن "نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية فؤاد حسين، استقبل وزير الخارجية السوري بسام صباغ، في مبنى وزارة الخارجية".وبحسب البيان، جرى خلال اللقاء "استعراض الأوضاع والتطورات الأمنية في سوريا، حيث أعرب حسين عن قلق العراق البالغ إزاء هذه التطورات"، مشيراً إلى أن "العراق يتابع المستجدات في سوريا باهتمام كبير لما لها من تأثير مباشر على أمن واستقرار المنطقة".

من جانبه، أوضح وزير الخارجية السوري أن "القلق مشترك بين البلدين"، مؤكداً أن "التطورات الحالية قد تشكل تهديداً خطيراً لأمن المنطقة ككل".

وشدد الوزيران على "أهمية استمرار التشاور والتنسيق بين البلدين لتفادي تكرار التجارب السابقة والعمل على حماية الأمن الإقليمي، بما يضمن استقرار المنطقة ويخدم المصالح المشتركة"