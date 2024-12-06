انت الان تتابع خبر وزير الخارجية الإيراني يصل بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مراسل السومرية، ان عراقجي وصل إلى مطار بغداد الدولي قادما من العاصمة الإيرانية طهران في زيارة رسمية، لافتا الى انه من المقرر لمناقشة اخر التطورات في الوضع السوري خلال الزيارة.ويصل عراقجي إلى بغداد، في وقت تتزايد فيه المخاوف من انتقال الأزمة في سوريا إلى العراق، وتكرار تجربة العقد الماضي، حينما دخلت المجموعات المسلحة الارهابية الأراضي العراقية، وهو ما يثير أيضاً قلق إيران.

ويبدو أن الهدف من الزيارة يتمثّل بالعمل على زيادة التعاون الإقليمي لتفادي توسّع دائرة الأزمة، والتمهيد لاحتوائها.

وأعلن عراقجي أنه سيزور بعد بغداد العاصمة القطرية الدوحة، حيث سيلتئم اجتماع وزراء خارجية إيران وتركيا وروسيا، الدول الضامنة لمسار أستانا، على هامش "منتدى الدوحة" المقرّر في العاصمة القطرية في الأیام المقبلة.

