انت الان تتابع خبر السيد الصدر يؤكد ضرورة عدم تدخل العراق في الشأن السوري والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الصدر في بيان، "نراقب الوضع في الجارة العزيزة سوريا بدقة ولا نملك لشعبها الحر بكل طوائفه الا الدعاء عسى الله أن يدفع عنهم البلاء والارهاب والتشدد..".

وأضاف "نحن ما زلنا على موقفنا من عدم التدخل بالشأن السوري وعدم الوقوف ضد قرارات الشعب فهو المعني الوحيد بتقرير مصيره".