انت الان تتابع خبر نشرة السومرية.. محاولات لشمول سراق المال العام بقانون العفو و"المسلحون" يسيطرون على حماة في سوريا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - # في تطور لافت.. المجاميع المسلحة تقتحم حماة وتسيطر على المطار والسجن المركزي.. والجيش السوري ينسحب خارج المدينة# الخلافات تعرقل انعقاد جلسة البرلمان.. انقسام على فقرة تعديل قانون الموازنة، والجلسة تؤجل الى السبت

# الشرماني يكشف عن محاولات لشمول سراق المال العام بقانون العفو، ويتحدث عن ضغوطات تمنع التعديل الوزاري

# في الديوانية.. تلكؤ المشاريع يترك قضاء الشامية بلا خدمات.. والاسباب تعزى لمنحها الى شخصيات متنفذة لا تخضع للمساءلة

