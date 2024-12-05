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نشرة السومرية.. محاولات لشمول سراق المال العام بقانون العفو و"المسلحون" يسيطرون على حماة في سوريا

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بغداد - ياسين صفوان - # في تطور لافت.. المجاميع المسلحة تقتحم حماة وتسيطر على المطار والسجن المركزي.. والجيش السوري ينسحب خارج المدينة

# الخلافات تعرقل انعقاد جلسة البرلمان.. انقسام على فقرة تعديل قانون الموازنة، والجلسة تؤجل الى السبت

# الشرماني يكشف عن محاولات لشمول سراق المال العام بقانون العفو، ويتحدث عن ضغوطات تمنع التعديل الوزاري

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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