انت الان تتابع خبر المالية النيابية تكشف سبب رفع فقرة تعديل الموازنة الاتحادية من جدول الاعمال والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الكاظمي في تصريح لـ الخليج 365، انه "اللجنة المالية اتفقت على رفع فقرة تعديل جداول الموازنة من جدول اعمال جلسة اليوم داخل البرلمان وذلك لعدم اكمال تقرير اللجنة المالية بخصوص الموازنة".



وأضاف، ان "رئيس اللجنة المالية قدم طلبا الى رئاسة البرلمان من اجل رفع الفقرة بسبب عدم اكتمل تقرير اللجنة لعد حضور وزارة المالية لمناقشة فقرات التعديل واكمال التقرير الفني قبل مناقشته داخل البرلمان".

