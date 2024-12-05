انت الان تتابع خبر الأعرجي والعامري يؤكدان على أهمية تماسك المجتمع لمواجهة التحديات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب المستشار في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "جرى خلال اللقاء، بحث أهمية تعزيز التعاون بين المواطنين والأجهزة الأمنية، كخطوة أساسية لضمان الاستقرار وتحقيق الأمن في العراق".وأضاف المكتب، ان "الجانبين أشادا بالدور الكبير الذي تقوم به القوات الأمنية بجميع صنوفها، سواء في تأمين الحدود العراقية-السورية، أو في حماية الأمن الداخلي"، مؤكدين على "أهمية تماسك المجتمع العراقي، الذي يُعدّ عاملاً أساسيا في مواجهة التحديات الأمنية والسياسية التي تواجه البلاد".

وبحسب البيان، شدد الجانبان على ان "هذا النوع من التعاون يعكس حرص القيادة العراقية على تعزيز الشراكة بين المواطن والدولة لضمان استقرار دائم ومواجهة أي تهديدات محتملة".