انت الان تتابع خبر بعد "مصارحة السوداني" للبرلمان.. ما مصير التعديل الوزاري ومن سيشمل؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال البدري، للسومرية نيوز، انه "سمعنا من رئيس الوزراء عن رغبته باجراء تعديلات وزارية لكن لم نطلع على من هم المشمولون بهذا التغيير".



وبالرغم من انه اعتبر ان "التغيير يعطي رسالة إيجابية للوزراء ليقوموا بأداء مهامهم بطريقة افضل"، الا انه أشار الى ان "التعديل لم يعد يفي بالغرض بعد الان فالحكومة لم يتبقى على عمرها سوى عام واحد، وكان يجب ان يكون التعديل الوزاري قبل هذا الوقت ليتمكن الوزير من اخذ فرصته لاثبات مهارته".

وفي جلسة استضافته في البرلمان التي جاءت بطلب منه، قال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني امس الأربعاء، ان التعديل الوزاري تأخر بسبب القوى السياسية وعدم وجود توافق، حيث ان بعض القوى السياسية طلبت تغيير وزير اخر من وزرائها وحصتها بدلا من الوزير المقصود بالاستبدال، اما كتل أخرى فلقد قدمت بدلاء غير جيدين.

