انت الان تتابع خبر بسبب أزمة الكاز وتوقف الشعيبة.. استضافة مدير سومو في النفط النيابية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "النائب علاء الحيدري استضاف مدير عام شركة تسويق النفط العراقي في لجنة النفط والغاز النيابية بخصوص ازمة الكاز في محافظة البصرة وإيقاف عمل مصفى الشعيبة".وابتداء من 2 ديسمبر الجاري أي قبل 3 أيام، بدأت بوادر ازمة كاز في محافظة البصرة مع مخاوف لامتدادها الى محافظات أخرى نتيجة توقف مصفى الشعيبة عن العمل.

وقالت مصادر ان مصفى الشعيبة توقف عن العمل نتيجة تراكم مخلفات زيت الوقود في خزانات المصفى وعدم تفريغها مما جعل المصفى غير قادر على ادامة اعماله، فيما يرجع تراكم زيت الوقود الى توقف عمليات تحميل واستيراد زيت الوقود من قبل الناقلات البحرية، الا انه لم تتبين أسباب توقف تصدير او نقل زيت الوقود من المصفى الى الموانئ بشكل حقيقي حتى الان.