انت الان تتابع خبر السامرائي يدعو لدعم المناطق المحررة ويشيد بجهود الحكومة في الملف الإقليمي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ودعا السامرائي خلال مداخلته في الجلسة التي خصصها مجلس النواب لاستضافة رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء، إلى ضرورة إعطاء أولوية للمحافظات التي تعرضت لاحتلال تنظيم داعش، مؤكدًا أن استقرار هذه المناطق ضرورة وطنية لمنع تكرار التجارب المأساوية. كما شدد على أهمية إكمال القوانين المرتبطة بالاتفاق السياسي لضمان استقرار هذه المناطق.وأشار السامرائي إلى أهمية قراءة نص تعديل قانون الموازنة المدرج على جدول الأعمال، مشددًا على ضرورة معالجة أي ملاحظات قبل التصويت لتجنب أي تأثيرات على الوضع الاقتصادي، خاصة في ظل التحديات المتعلقة بالعقوبات الدولية بملف النفط.

وفي ختام مداخلته، دعا السامرائي إلى الإسراع في إنجاز الملفات المرتبطة بالانتخابات والمفوضية، مؤكداً دور مجلس النواب في دعم الحكومة بجميع القضايا الوطنية وضمان حقوق الشعب العراقي.

