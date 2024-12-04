انت الان تتابع خبر نشرة السومرية.. استضافة السوداني في البرلمان وتداعيات الاحداث في سوريا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - • خلال استضافته في البرلمان.. السوداني يستعرض تدابير الحكومة لمواجهة تحديات المنطقة، ويوضح أسباب تأخير التعديل الوزاري
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• الكراجات العشوائية تغزو ارصفة بغداد.. اتاوات علنية ومضايقات، وردع المتجاوزين ابرز المطالبات
• داعيا للاستنفار.. المالكي يعد الهجمة على سوريا مشروعا صهيونيا، ويحذر من احتمالية تمدد المنظمات الارهابية
• بالتعاون مع متنفذين.. شركات سيارات تحتال على المواطنين والدولة.. تزوير الوثائق والمواصفات وادخالها بصفة هجينة
• الكراجات العشوائية تغزو ارصفة بغداد.. اتاوات علنية ومضايقات، وردع المتجاوزين ابرز المطالبات