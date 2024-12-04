انت الان تتابع خبر نشرة السومرية.. استضافة السوداني في البرلمان وتداعيات الاحداث في سوريا والان مع التفاصيل





• داعيا للاستنفار.. المالكي يعد الهجمة على سوريا مشروعا صهيونيا، ويحذر من احتمالية تمدد المنظمات الارهابية بغداد - ياسين صفوان - • خلال استضافته في البرلمان.. السوداني يستعرض تدابير الحكومة لمواجهة تحديات المنطقة، ويوضح أسباب تأخير التعديل الوزاري• داعيا للاستنفار.. المالكي يعد الهجمة على سوريا مشروعا صهيونيا، ويحذر من احتمالية تمدد المنظمات الارهابية • بالتعاون مع متنفذين.. شركات سيارات تحتال على المواطنين والدولة.. تزوير الوثائق والمواصفات وادخالها بصفة هجينة • الكراجات العشوائية تغزو ارصفة بغداد.. اتاوات علنية ومضايقات، وردع المتجاوزين ابرز المطالبات

