انت الان تتابع خبر المالكي: الدفاع عن سوريا دفاع عن الدول المجاورة ويجب الوقوف بوجه هذا التحدي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المالكي خلال كلمة متلفزة إن "ما يحدث في سوريا من هجمات إرهابية ليست مفاجئة بل مفردة من السياقات التي تتعرض لها المنطقة"، معتبرا ان "سوريا مستهدفة بسبب موقعها الجغرافي ودورها في المنطقة وحدودها".وأضاف المالكي، "نستنكر ونرفض التدخلات الخارجية والتعرض لوحدة وسيادة سوريا"، مشيرا الى ان "بعض الدول ومن بينها اسرائيل تريد اسقاط سوريا وانهاء دورها كدولة وتقسيم الدول حول كيان الاحتلال".

وأكد المالكي، "دافعنا عن سوريا سابقا لأنها دولة محورية وسقوطها يعني استباحة المنطقة بأكملها"، مشيرا الى ان "الدفاع عن سوريا دفاع عن الدول المجاورة لها والمنطقة لذلك يجب حمايتها للوقوف بوجه هذا التحدي".

وتابع المالكي، أن "المنطقة يجب ألا تكون حيادية اتجاه ما يجري في سوريا من أحداث يعد لها اعدادا دقيقا وكبيرا"، داعيا العالم والدول العربية والاسلامية إلى "الوقوف بجانب وحدة سوريا حماية لها ولدول المنطقة".

وشدد المالكي على انه "يجب حماية الوحدة الوطنية والأمن الوطني والارتفاع بمستوى المسؤولية في العراق"، لافتا الى "اننا نثق بقدراتنا الأمنية والعسكرية لحفظ الأمن الداخلي في العراق من أي اهتزاز".