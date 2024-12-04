انت الان تتابع خبر بناءً على طلبه.. تفاصيل استضافة السوداني في البرلمان ومخرجات اجتماع إدارة الدولة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ويعقد مجلس النواب، اليوم الأربعاء، جلسته العشرين من الفصل التشريعي الثاني، وفيما سيستضيف المجلس، رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، لبحث عدد من القضايا، ستشهد الجلسة مناقشة عدد من القوانين المهمة، بضمنها مشروع قانون التعديل الأول لقانون الموازنة.

وذكر بيان للدائرة الإعلامية للمجلس، أن "جلسة اليوم ستشهد استضافة رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، فضلاً عن التصويت على قانوني المخابرات الوطني، ومقترح قانون التعديل الأول لقانون جوازات السفر رقم 32 لسنة 2015".

ويقول الفايز في حديث للسومرية نيوز، ان استضافة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في مجلس النواب بناءً على طلبه، حيث انه قد طلب قبل حوالي شهر ان يستضيفه البرلمان لتوضيح إنجازات الحكومة، واستعدادات وجاهزية القوات الأمنية للأحداث التي تجري في المنطقة.

ويضيف ان اجتماع إدارة الدولة يوم أمس كان مخصص للقضايا الأمنية في المنطقة وما يحيط بالعراق من مخاطر واستعدادات العراق وجاهزيته لهذه المخاطر، لافتا الى ان تم التطريق بشكل بسيط في الاجتماع لقانون العفو العام.

ويبين ان غالبية إدارة الدولة طلبوا المضي بالقانون كما جاء من الحكومة خصوصا بعد ان طلب المضي بقانون عقارات الدولة كما جاء في الحكومة أيضا.