انت الان تتابع خبر الجنابي واللامي يناقشان تعديل قانوني النزاهة واسترداد عائدات الفساد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للجنة النزاهة النيابية ورد لـ الخليج 365، ان "رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب النائب زياد الجنابي واعضاء اللجنة قاموا بزيارة ميدانية لمقر هيئة النزاهة الاتحادية، والتقوا برئيس الهيأة محمد علي اللامي والكادر المتقدم فيها لمناقشة تعديل قانون هيئة النزاهة وقانون استرداد عائدات الفساد الى جانب بحث استراتيجية العمل وآلية التواصل بين لجنة النزاهة النيابية وهيأة النزاهة الاتحادية، حيث أكد الطرفان على أن الهيئة ولجنة النزاهة متفقين تماما لمكافحة الفساد".وأضاف البيان، ان "الزيارة تناولت مناقشة آلية عمل مكاتب المحافظات في الهيئة وعمل دائرة التحقيقات واليات التعامل مع الاخبارات الواردة اليها وطريقة معالجتها والتعامل معها بالشكل الصحيح حيث اتفق الطرفان على تنفيذ إجراءات صارمة تخص موضوع الاخبارات والشكاوى المقدمة وتمييز الكيدي منها وعدم السماح بأي صورة لاستغلال هذا الأمر لتنفيذ اهداف شخصية، كما بحث المجتمعون اسلوب الطرق المتبعة في نشر قيم النزاهة ووجوب الالتزام بها من قبل كافة شرائح المجتمع".

واشار رئيس لجنة النزاهة، بحسب البيان، الى "حرص اللجنة على مواكبة المستجدات في مختلف الوزارات والمؤسسات العامة والهيئات المستقلة ضمن خطة العمل التي تعتمدها في سياق تفعيل الدور الرقابي". لافتا الى "اهمية التعاون المشترك وتوفير متطلبات تحقيق المصلحة العامة في تعزيز الثقة بمؤسسات الدولة وتحقيق الشفافية والحد من هدر المال العام".

وبين، ان "اللجنة تتابع باهتمام بالغ كافة الملفات المهمة الخاصة بالوزارات والهيئات المستقلة واليات التعاقد وكافة المعاملات التي تجري ضمن نطاق عملها الخاص بمكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية".

واكد الجنابي، وفقاً للبيان، على "حرص اللجنة بكافة اعضاءها على مواصلة الزيارات الميدانية والتفقدية للوزارات والجهات الحكومية للاطلاع على واقع العمل وضمان انسيابيته بالشكل الذي يحقق المصلحة العامة".