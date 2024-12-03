انت الان تتابع خبر بعد فشل البرلمان بتمريرها امس.. هل ستمضي القوانين الجدلية اليوم؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ويتضمن جدول أعمال الجلسة التصويت على فقرات عدد من القوانين المهمة وعلى رأسها: مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016، والتصويت على مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية (188) لسنة 1959، ومشروع قانون إعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل).

وتشهد الساحتان السياسية والشعبية، ترقباً لما ستؤول إليه جلسة اليوم، إذ من المتوقع أن تشهد نقاشات مكثفة بشأن قانوني (العفو العام وإعادة العقارات)، وسط استمرار الخلافات بشأن بعض موادها التي قد تؤثر في إمكانية تمريره بالإجماع، ولا يبعد تعديل قانون (الأحوال الشخصية) أيضاً عن الخلافات والجدل بشأن فقراته، بينما تكثّف قيادات الكتل السياسية من اجتماعاتها لتلافي تلك الخلافات والاتفاق على تمرير القوانين.

ولم يتمكن مجلس النواب يوم امس الاثنين من تمرير أيا من هذه القوانين بسبب اشتداد الخلافات بين القوى والكتل السياسية.