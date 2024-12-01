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العراق يبحث مع الأردن ومصر التطورات الأخيرة في سوريا

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بغداد - ياسين صفوان - وقالت وزارة الخارجية في بيان، "أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الأحد، اتصالاً هاتفياً مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي".

 

وبحث الوزيران بحسب البيان "خلال الاتصال التطورات الأمنية الأخيرة في سوريا، معربين عن قلقهما إزاء هذه المستجدات"، وأكدا دعمهما الكامل للجمهورية العربية السورية الشقيقة"، مشددين على "أهمية الحفاظ على أمن سوريا واستقرارها وسلامة شعبها".

وأكد الجانبان على "ضرورة استمرار التواصل والتنسيق بشأن القضايا الإقليمية بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار وتعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين".

 

الى ذلك، قالت وزارة الخارجية إن حسين "أجرى اتصالاً هاتفياً مع وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي".

 

وتناول الجانبان خلال الاتصال "التطورات الأخيرة في شمال سوريا، لا سيما في منطقتي إدلب وحلب"، وأعرب الوزيران عن "قلقهما البالغ إزاء هذه المستجدات"، مؤكدين على "موقف العراق ومصر الثابت في دعم الدولة السورية وأهمية دور المؤسسات الوطنية السورية في تحقيق الاستقرار، ومكافحة الإرهاب، وتعزيز سيادة الدولة".

كما شدد الوزيران على "خطورة تهديد الأمن والاستقرار في سوريا وتأثيره على الأوضاع في المنطقة بأسرها"، مشيرين إلى "ضرورة تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لضمان استقرار سوريا وسلامة أراضيها".

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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