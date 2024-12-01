انت الان تتابع خبر العراق يبحث مع الأردن ومصر التطورات الأخيرة في سوريا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت وزارة الخارجية في بيان، "أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الأحد، اتصالاً هاتفياً مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي".

وبحث الوزيران بحسب البيان "خلال الاتصال التطورات الأمنية الأخيرة في سوريا، معربين عن قلقهما إزاء هذه المستجدات"، وأكدا دعمهما الكامل للجمهورية العربية السورية الشقيقة"، مشددين على "أهمية الحفاظ على أمن سوريا واستقرارها وسلامة شعبها". وأكد الجانبان على "ضرورة استمرار التواصل والتنسيق بشأن القضايا الإقليمية بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار وتعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين".

الى ذلك، قالت وزارة الخارجية إن حسين "أجرى اتصالاً هاتفياً مع وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي".