نشرة السومرية.. تعثر جديد في جلسة القوانين الخلافية والعراق يحصن الحدود بعد توترات سوريا

بغداد - ياسين صفوان - # مع استمرارِ التوترِ في حلب وادلب..العراقُ يتضامنُ مع سوريا في مواجهةِ الارهابِ ويحصنُ حدودَه# تعثرٌ جديدٌ في جلسةِ تمريرِ القوانينِ الخلافية .. وتصديرُ نفطِ الاقليمِ على جدولِ اعمالِ الماليةِ النيابية

محمد يوسف

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