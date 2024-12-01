انت الان تتابع خبر نشرة السومرية.. تعثر جديد في جلسة القوانين الخلافية والعراق يحصن الحدود بعد توترات سوريا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - # مع استمرارِ التوترِ في حلب وادلب..العراقُ يتضامنُ مع سوريا في مواجهةِ الارهابِ ويحصنُ حدودَه
# تعثرٌ جديدٌ في جلسةِ تمريرِ القوانينِ الخلافية .. وتصديرُ نفطِ الاقليمِ على جدولِ اعمالِ الماليةِ النيابية
#مجازرُ صهيونية ٌ جديدةٌ بحقِ اهالي غزة.. وفشلُ المساعي الاميركيةِ لوقفِ اطلاقِ النار
# تعثرٌ جديدٌ في جلسةِ تمريرِ القوانينِ الخلافية .. وتصديرُ نفطِ الاقليمِ على جدولِ اعمالِ الماليةِ النيابية
# مزاحمة ٌ على طريقِ منصور- ابوغريب مع ضابطٍ كبيرٍ تنتهي بمصرعِ سائقِ كيا
#مجازرُ صهيونية ٌ جديدةٌ بحقِ اهالي غزة.. وفشلُ المساعي الاميركيةِ لوقفِ اطلاقِ النار