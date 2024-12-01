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نشرة السومرية.. تعثر جديد في جلسة القوانين الخلافية والعراق يحصن الحدود بعد توترات سوريا

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بغداد - ياسين صفوان - # مع استمرارِ التوترِ في حلب وادلب..العراقُ يتضامنُ مع سوريا في مواجهةِ الارهابِ ويحصنُ حدودَه

# تعثرٌ جديدٌ في جلسةِ تمريرِ القوانينِ الخلافية .. وتصديرُ نفطِ الاقليمِ على جدولِ اعمالِ الماليةِ النيابية

# مزاحمة ٌ على طريقِ منصور- ابوغريب مع ضابطٍ كبيرٍ تنتهي بمصرعِ سائقِ كيا

#مجازرُ صهيونية ٌ جديدةٌ بحقِ اهالي غزة.. وفشلُ المساعي الاميركيةِ لوقفِ اطلاقِ النار

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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