انت الان تتابع خبر غداً.. انطلاق أعمال الدورة السادسة لبرلمان إقليم كردستان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المدير الإعلامي لبرلمان إقليم كردستان، سامان أحمد، في تصريح خاص لـ الخليج 365، إن "الجلسة الأولى للدورة السادسة لبرلمان الإقليم ستُعقد يوم غد الاثنين، وستُدار من قبل أردلان محمد سرسبي، أكبر الأعضاء سناً"، لافتاً إلى أنه "سيقوم بدعوة النواب الجدد لأداء اليمين الدستورية".وأشار إلى أن "المديريات المختصة أكملت جميع التحضيرات اللازمة لعرض ملفاتها المتعلقة بالعمل البرلماني، مع استثناء القضايا السياسية التي ستُترك للنقاش بين الأحزاب السياسية".

وبحسب النظام الداخلي للبرلمان، ستبدأ الجلسة بتلاوة آيات من القرآن الكريم ودقيقة صمت على أرواح الشهداء، قبل أن يتولى سرسبي، كأكبر الأعضاء سناً، إدارة الجلسة، وفقاً للمادتين (11/2) و(12/12) من النظام الداخلي.

كما سيتم استدعاء الأعضاء المنتخبين في الدورة السادسة لأداء اليمين الدستورية، بناءً على أحكام المادة (12) من النظام الداخلي للبرلمان.

