انت الان تتابع خبر قبل جلسة اليوم.. إليك آخر مستجدات قانون العفو العام والاحوال الشخصية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ويقول الموسوي في حديث للسومرية نيوز، ان "قانون العفو العام لم يمرر في جلسة مجلس النواب المقرر عقدها اليوم الاحد بسبب الاحداث التي تشهدها سوريا"، مشيرا الى ان "هناك محاولات جدية لتمرير قانون الأحوال الشخصية اليوم".يعقد مجلس النواب اليوم الأحد، جلسته الـ18 من فصله التشريعي الثاني، ويحفل جدول أعمال الجلسة بالمناقشة والتصويت على فقرات لعدد من القوانين المهمة وعلى رأسها: مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016، والتصويت على مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية (188) لسنة 1959، ومشروع قانون إعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل).

وتشهد الساحتان السياسية والشعبية، ترقباً لما ستؤول إليه جلسة اليوم الأحد، إذ من المتوقع أن تشهد نقاشات مكثفة بشأن قانون (العفو العام)، وسط استمرار الخلافات بشأن بعض مواده التي قد تؤثر في إمكانية تمريره بالإجماع، ولا يبعد تعديل قانون (الأحوال الشخصية) أيضاً عن الخلافات والجدل بشأن فقراته، بينما تكثّف قيادات الكتل السياسية من اجتماعاتها لتلافي تلك الخلافات والاتفاق على تمرير القوانين.