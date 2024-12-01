انت الان تتابع خبر لحين حسم الدعوى.. الصميدعي يعود لمنصب رئيس مجلس صلاح الدين (وثيقة) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - القرار القضائي ادناه:وفي وقت سابق، صوّت مجلس محافظة صلاح الدين، بأغلبية أعضائه، على إقالة رئيسه عادل عبد السلام الصميدعي من منصبه.

وأعرب الصميدعي، عن رفضه القاطع لقرار الإقالة، معتبرا اياه إجراءً غير قانوني وغير مستوفٍ للشروط اللازمة.

وقال في بيان حينها إن المناصب القيادية في الحكومات المحلية قد جاءت على أساس اتفاقات شاملة بين مختلف الأطراف السياسية، ولا يمكن قبول اتخاذ قرارات فردية من قبل بعض الأعضاء دون مراعاة هذه التوافقات، حيث من شأن هذه الخطوات أن تضر بالاستقرار السياسي لجميع المحافظات.

وقرر رئيس المجلس اللجوء إلى القضاء لإثبات خطأ هذه الخطوة غير القانونية، وللتأكيد على أهمية الحفاظ على الأطر القانونية والتوافقات السياسية التي تضمن استقرار العملية السياسية في محافظة صلاح الدين وسائر محافظات العراق، نردفا بالقول: نحن على ثقة بأن القضاء العراقي سيضع الأمور في نصابها الصحيح، وسيحمي الشرعية والاستقرار السياسي في محافظتنا.