انت الان تتابع خبر محادثات هاتفية بين العراق وسوريا.. التضامن مع دمشق في مواجهة الإرهاب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لوزارة الخارجية العراقية ورد للسومرية نيوز، أن "نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، فؤاد حسين، أجرى اتصالاً هاتفياً مع وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية، بسام صباغ، حيث جرى خلال الاتصال بحث التطورات الأخيرة في مدينة حلب".وأعرب وزير الخارجية "عن تضامن العراق مع سوريا في مواجهة المجاميع الإرهابية، مؤكداً أن "زعزعة الأمن والاستقرار في سوريا تشكل تهديداً لأمن المنطقة بشكل عام".

وأشار حسين إلى أن "أمن العراق مرتبط بأمن المنطقة"، مشدداً "على أهمية تعزيز التعاون الإقليمي لمواجهة التحديات الأمنية ومكافحة التطرف".

وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أكد أن أمن سوريا واستقرارها يرتبطان بالأمن القومي لبلاده.

وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه السوداني بالرئيس السوري بشار الأسد، أكد خلاله أن "أمن سوريا واستقرارها يرتبطان بالأمن القومي للعراق، ويؤثران في الأمن الاقليمي عموما، ومساعي ترسيخ الاستقرار في الشرق الأوسط".

وبحث الجانبان خلال المحادثة الهاتفية التي أجريت مساء أمس السبت، تطورات الأوضاع الجارية في سوريا، والتحديات الأمنية التي تواجهها، بالإضافة إلى تطورات الأوضاع في المنطقة.

كما ناقش الجانبان العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين، وفق ما نقله المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي.

ويأتي ذلك على خلفية هجمات للمسلحين، وسيطرتهم على مناطق واسعة في حلب وريفها وإدلب بعد إطلاقهم يوم الأربعاء الماضي عملية أطلقوا عليها تسمية "ردع العدوان".

