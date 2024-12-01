انت الان تتابع خبر الأعرجي يستعرض مع السفير التركي آخر تطورات الاوضاع في سوريا والان مع التفاصيل



بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب المستشار في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "الأعرجي استقبل بمكتبه اليوم الاحد، السفير التركي في بغداد، أنيل بورا إينان، وشهد اللقاء، استعراض آخر تطورات الاوضاع على الساحة السورية، ومناقشة الملفات المشتركة العراقية التركية، الى جانب التأكيد على أهمية استمرار التعاون في مجال مكافحة الارهاب وأمن الحدود، وبما يعزز الأمن والاستقرار ويخدم المصالح المشتركة العليا للبلدين".



ونقل المكتب تأكيد الأعرجي على "موقف العراق الرسمي تجاه ما يجري في سوريا الشقيقة من اعمال الجماعات الارهابية والذي عبر عنه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، خلال الاتصال الهاتفي مع الرئيس بشار الأسد".

