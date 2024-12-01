انت الان تتابع خبر السوداني يهاتف ملك الأردن: أمن واستقرار سوريا يمثلان أهمية لا يمكن التهاون معها والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب رئاسة الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "رئيس مجلس الوزراء اجرى، اليوم، اتصالاً هاتفياً بعاهل المملكة الأردنية الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين، جرى خلاله التباحث في آخر تطورات الأوضاع بالمنطقة، خاصة الأحداث في سوريا، واستمرار العدوان الصهيوني على أهلنا في غزّة".ونقل المكتب، تأكيد السوداني على "ضرورة تنسيق الجهود، ودعم العراق للعمل العربي والدولي المشترك لمواجهة التحديات"، لافتا الى ان "الأمن والاستقرار في سوريا يمثلان أهمية لا يمكن التهاون معها، ليس للعراق فحسب بل لكل دول المنطقة".

وأشار السوداني الى "ضرورة العمل على وقف العدوان الصهيوني وحرب الإبادة الجماعية التي يواجهها شعبنا الفلسطيني الصامد".

