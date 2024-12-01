انت الان تتابع خبر مراقبون : تمرير القوانين بسلة واحدة يخالف الاعراف ولا يحقق مصالح الشعب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ربما يكون الهدف من ادراج القوانين ضمن آلية السلة الواحدة هو اكمال النصاب القانوني لتمرير القوانين الخلافية، لكن ذلك الامر يعد مخالفة للاعراف القانونية التي تنص على تقديم المقترحات والقوانين بالتنسيق مع السلطة القضائية.



ويسعى البرلمان برئاسته الجديدة إلى وضع خريطة لتشريع عدد من القوانين المهمة، وسط صعوبات لاتزال تعترض الجدلية منها، سيما بعد تمديد المجلس فصله الحالي ثلاثين يوماً اضافيا ليمنح نفسه فرصة لتمرير بعض القوانين.

