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بينها تبادل المحكومين.. وزير العدل يناقش مع نظيره الجزائري عدة ملفات

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بغداد - ياسين صفوان - وقالت وزارة العدل في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "الاجتماع شهد أيضا مناقشة امكانية تفعيل الاتفاقيات لاسيما اتفاقية تبادل المحكومين"، مبينة ان "الاجتماع ناقش تبادل الخبرات لمواكبة التطورات الحاصلة في مجال العمل العدلي بما يسهم في تعزيز العلاقات بين العراق والجزائر".

وأضافت الوزارة، أن "ذلك جرى خلال تواجد الوزراء في جمهورية مصر العربية للمشاركة في اجتماع مجلس وزراء العدل العرب بدورته الأربعين".
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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