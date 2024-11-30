انت الان تتابع خبر بينها تبادل المحكومين.. وزير العدل يناقش مع نظيره الجزائري عدة ملفات والان مع التفاصيل



بغداد - ياسين صفوان - وقالت وزارة العدل في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "الاجتماع شهد أيضا مناقشة امكانية تفعيل الاتفاقيات لاسيما اتفاقية تبادل المحكومين"، مبينة ان "الاجتماع ناقش تبادل الخبرات لمواكبة التطورات الحاصلة في مجال العمل العدلي بما يسهم في تعزيز العلاقات بين العراق والجزائر".



وأضافت الوزارة، أن "ذلك جرى خلال تواجد الوزراء في جمهورية مصر العربية للمشاركة في اجتماع مجلس وزراء العدل العرب بدورته الأربعين".