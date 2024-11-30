انت الان تتابع خبر البارتي واليكتي يضعان اللمسات الأولى لشكل حكومة كردستان والان مع التفاصيل



بغداد - ياسين صفوان - وقال مصدر مطلع في حديث لـ الخليج 365، إن "الحزبين سيعقدان اليوم اجتماعاً، مع الاتحاد الوطني الكردستاني، في السليمانية"، مبينا ان "الوفد يضم كل من هوشيار زيباري، ودلشاد شهاب وأوميد صباح، كما يضم وفد الاتحاد الوطني الكردستاني، كل من قوباد طالباني، وريواس فايق ورزكار حاجي حمة وسالار سرحد وسمير هورامي".



وأضاف المصدر، أن "الاجتماع سيتناول العلاقات الثنائية، وجلسة برلمان كردستان، وتشكيل الحكومة الجديدة"، مبينا ان "هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة لقاءاتٍ يجريها الحزب مع الأطراف الكردستانية والتي من شأنها أن تفضي لاتفاقياتٍ لتشكيل حكومة إقليم كردستان المقبلة".

