انت الان تتابع خبر نشرة السومرية.. مخاوفُ من اغلاقِ منصةِ بيعِ الدولار وسلةُ القوانينِ الجدليةِ تدورُ داخل اروقةِ البرلمان والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - # سلةُ القوانينِ الجدليةِ تدورُ داخل اروقةِ البرلمان .. والمشهداني يبحثُ عن توافقٍ لتمريرِها
# اعتراضاتٌ نيابية ٌ على تعديلِ جداولِ الموازنةِ المالية .. وكلفةُ نفطِ الإقليمِ تؤخرُ التمرير
#معاركُ داخلية ٌ تُشعلُ الساحةَ السورية .. الجيشُ يستعيدُ بعضَ المناطقِ والعراقُ يؤمنُ الحدود
# اعتراضاتٌ نيابية ٌ على تعديلِ جداولِ الموازنةِ المالية .. وكلفةُ نفطِ الإقليمِ تؤخرُ التمرير
# مخاوفُ من اغلاقِ منصةِ بيعِ الدولار وهيمنة ُ مصارفَ خارجيةٍ على الحوالات
#معاركُ داخلية ٌ تُشعلُ الساحةَ السورية .. الجيشُ يستعيدُ بعضَ المناطقِ والعراقُ يؤمنُ الحدود