انت الان تتابع خبر نشرة السومرية.. مخاوفُ من اغلاقِ منصةِ بيعِ الدولار وسلةُ القوانينِ الجدليةِ تدورُ داخل اروقةِ البرلمان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - # سلةُ القوانينِ الجدليةِ تدورُ داخل اروقةِ البرلمان .. والمشهداني يبحثُ عن توافقٍ لتمريرِها# اعتراضاتٌ نيابية ٌ على تعديلِ جداولِ الموازنةِ المالية .. وكلفةُ نفطِ الإقليمِ تؤخرُ التمرير

# مخاوفُ من اغلاقِ منصةِ بيعِ الدولار وهيمنة ُ مصارفَ خارجيةٍ على الحوالات

#معاركُ داخلية ٌ تُشعلُ الساحةَ السورية .. الجيشُ يستعيدُ بعضَ المناطقِ والعراقُ يؤمنُ الحدود

