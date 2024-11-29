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نشرة السومرية.. مخاوفُ من اغلاقِ منصةِ بيعِ الدولار وسلةُ القوانينِ الجدليةِ تدورُ داخل اروقةِ البرلمان

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بغداد - ياسين صفوان - # سلةُ القوانينِ الجدليةِ تدورُ داخل اروقةِ البرلمان .. والمشهداني يبحثُ عن توافقٍ لتمريرِها

# اعتراضاتٌ نيابية ٌ على تعديلِ جداولِ الموازنةِ المالية .. وكلفةُ نفطِ الإقليمِ تؤخرُ التمرير

# مخاوفُ من اغلاقِ منصةِ بيعِ الدولار وهيمنة ُ مصارفَ خارجيةٍ على الحوالات

#معاركُ داخلية ٌ تُشعلُ الساحةَ السورية .. الجيشُ يستعيدُ بعضَ المناطقِ والعراقُ يؤمنُ الحدود

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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