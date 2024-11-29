انت الان تتابع خبر السوداني يؤكد: العراقيون ضربوا أروع الأمثلة في الوحدة واحترام الآخر والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يستقبل في مدريد رئيس جمعية رسل السلام الخيرية الإسبانية

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استقبل رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، في مقر إقامته بالعاصمة الإسبانية مدريد، اليوم الجمعة، رئيس جمعية رسل السلام الخيرية الإسبانية الأب انخيل غارثيا.

وأكد سيادته، خلال اللقاء، أهمية الدور الذي يؤديه رجال الدين من مختلف الأديان في ترسيخ التعايش ومواجهة خطابات الكراهية، خصوصاً أن العراق يمثل مركزاً لمختلف الأديان على مر التاريخ، وأن العراقيين قد ضربوا أروع الأمثلة في الوحدة والتعايش واحترام الآخر.

وتناول اللقاء الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني منذ أكثر من سنة في غزة ولبنان، التي تسببت بالكثير من الضحايا والإخلال بالسلام والأمن في المنطقة والعالم.

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المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء

29-تشرين الثاني-2024