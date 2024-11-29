انت الان تتابع خبر السوداني يلتقي في مدريد الرئيس التنفيذي للمجلس الدولي للزيتون والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد للسومرية نيوز، ان خلال اللقاء، جرى بحث أوجه التعاون في مجالي الزراعة والصناعة الغذائية، والتأكيد على أهمية انضمام العراق للاتفاقية الدولية للزيتون، بعد أن صادق مجلس النواب العراقي على الانضمام للاتفاقية، وتجري التهيئة للعودة إلى المجلس الدولي للزيتون الذي مقره مدريد.وبين رئيس مجلس الوزراء، استعداد العراق للعودة وبقوّة، ليكون عضواً فاعلاً في المجلس الدولي للزيتون، لاسيما وأنه يعد من الدول المنتجة للزيتون حالياً، ويستعد لتهيئة الأراضي الخاصة بإنتاج المزارع الكبيرة التي لها أهمية مناخية أيضاً.

من جانبه، أشار رئيس المجلس الدولي للزيتون إلى ضرورة عودة العراق عضواً فاعلاً في المجلس، لما يمتلكه من إمكانات هائلة في أن يكون بلداً مصدراً للزيتون، وليس مستورداً، مؤكداً استعداد المجلس لإرسال المُختبرات والباحثين للعراق، والمساعدة في مشاريع الإدارة المُثلى للمياه.

