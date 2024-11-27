انت الان تتابع خبر بمناسبة انتهاء اعمالها.. الأعرجي يؤكد لرومانوسكي موقف العراق الثابت من صراعات المنطقة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان ورد لـ الخليج 365، ان " الأعرجي استقبل السفيرة الأميركية في بغداد، الينا رومانوسكي بمناسبة انتهاء مهام عملها سفيرة للولايات المتحدة في العراق".واستعرض الأعرجي مع السفيرة الأميركية، "آخر مستجدات الأوضاع على صعيد المنطقة وقرار وقف إطلاق النار في لبنان، وأهميته في تعزيز السلم والسلام في المنطقة".

وجدد الأعرجي "موقف العراق الثابت من الأحداث في المنطقة وأهمية انتهاج الحوار والدبلوماسية بديلا عن التصعيد والصراعات، وبما يرسخ السلم ويعزز الأمن في المنطقة والعالم".

من جانبها أشادت رومانوسكي بـ"دور الحكومة العراقية في الضغط الدبلوماسي والذي تمخض عنه وقف اطلاق النار في لبنان".

