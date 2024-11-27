انت الان تتابع خبر العراق يوقع على اتفاقية مكة المكرمة لتعزيز التعاون بمجال منع الفساد والان مع التفاصيل



بغداد - ياسين صفوان - وقالت هيئة النزاهة في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "ذلك جاء خلال مشاركة العراق ممثلاً بالهيئة في الاجتماع الوزاري الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء لمُنظَّمة التعاون الإسلاميّ المُنعقد في العاصمة القطريَّـة الدوحة للمُدَّة من (٢٦ - ٢٧) من تشرين الثاني الجاري".



وأضافت الهيئة، أن "الاجتماع انبثقت عنه عدة مقررات، منها: وضع آليات لتفعيل ما نصَّت عليه اتفاقية مكة المكرمة للتعاون في مجال إنفاذ القانون المنصوص عليها في الفصل الثاني من الاتفاقية، فيما يتعلق بالأشخاص المشتبه بهم في اقتراف جرائم الفساد، أو أماكن الأشخاص المعنيين الآخرين، وحركة العائدات الإجراميَّة أو المُمتلكات المُتأتّية من ارتكاب تلك الجرائم".

