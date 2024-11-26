انت الان تتابع خبر رئاسة إقليم كردستان تحدد موعد عقد جلسة برلمان الإقليم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للمتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان، دلشاد شهاب، حيث قال إن "الجلسة الأولى لبرلمان الإقليم ستعقد في 2 كانون الثاني/ديسمبر المقبل 2024".

وكشف شهاب عن محادثات مع الأحزاب السياسية لتشكيل الحكومة العاشرة في إقليم كوردستان وقال إن "الأحزاب أعربت عن حرصها على الوفاء بالوعود التي قطعتها للمواطنين، خلال الحملة الانتخابية".

وأضاف، أنهم "بعد المصادقة الرسمية على نتائج الانتخابات من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وتحديد الجلسة الأولى للبرلمان، يتوقعون أن تبدأ الأحزاب السياسية مفاوضات لتشكيل الحكومة في الأيام المقبلة".

وتابع: إن "على الأحزاب السياسية في إقليم كوردستان انتظار الانتخابات المقبلة لمجلس النواب العراقي لتشكيل الحكومة العاشرة لإقليم كوردستان".

رئاسة الإقليم دعت النواب الفائزين في الانتخابات البرلمانية، الى عقد الجلسة الأولى للبرلمان في 2 كانون الأول/ديسمبر المقبل في تمام الساعة 11:00 صباحاً".

ولفت إلى أن "هذا القرار يدخل حيز التنفيذ من تاريخ صدوره وينشر في جريدة وقائع كوردستان".

وأكد شهاب بالقول:" إذا كانت هناك ارادة جدية فيمكن تشكيل الحكومة الجديدة".

وقال شهاب إن "هناك مؤشرات جيدة على تشكيل الحكومة الجديدة ونحن في رئاسة الاقليم سنبذل جهودا لتقريب وجهات النظر بين الأحزاب السياسية".