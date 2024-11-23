عودة البرلمان و"خلل" التعداد في البصرة.. أبرز ملفات السومرية بنشرة الظهيرة

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بغداد - ياسين صفوان - - العراق يخاطب مجلس الامن والامم المتحدة لردع التهديدات الصهيونية.. ويطالب بوضع حد للسلوكيات العدوانية



- القانونية النيابية تؤكد عودة انعقاد الجلسات هذا الاسبوع.. وترجح ادراج القوانين الجدلية على جدول الاعمال بغداد - ياسين صفوان - - العراق يخاطب مجلس الامن والامم المتحدة لردع التهديدات الصهيونية.. ويطالب بوضع حد للسلوكيات العدوانية- القانونية النيابية تؤكد عودة انعقاد الجلسات هذا الاسبوع.. وترجح ادراج القوانين الجدلية على جدول الاعمال - لمعالجة الاكتظاظ والدوام الثلاثي.. السوداني يفتتح 790 مدرسة ضمن الاتفاقية الصينية من أصل الف مبنى مدرسي - في البصرة.. انسحاب مئة وخمسين باحثا يترك مناطق كاملة دون تعداد، وذي قار تعاقب الباحثين المقصرين

