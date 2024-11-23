انت الان تتابع خبر رئيس الوزراء: من المؤمل إنجاز المدراس المتبقية ضمن 1000 مدرسة خلال شهرين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب رئاسة الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "رئيس مجلس الوزراء افتتح عبر دائرة تلفزيونية، اليوم السبت، (790) مدرسة نموذجية في عموم المحافظات، تم تنفيذها عن طريق الاتفاقية الإطارية الصينية من أصل (1000) مدرسة، وذلك بحضور وزير التربية".وأضاف المكتب، أن "السوداني بارك هذا الإنجاز، وثمن كل الجهود التي بذلت في هذا المشروع، ولاسيما الجهد الهندسي في الأمانة العامة لمجلس الوزراء"، مؤكداً أنّ "بناء الف مدرسة ضمن مشروع الاتفاق العراقي الصيني، من المشاريع المهمة التي عملت عليها الحكومات، والتي نفذت بتصاميم نموذجية حديثة، ستسهم في معالجة مشكلة الاكتظاظ والدوام الثلاثي، وأن من المؤمل انجاز (210) مدارس المتبقية ضمن هذا المشروع خلال شهرين".

ونقل المكتب عن السوداني تأكيده على أن "الحكومة استلمت مشروع الالف مدرسة وكانت نسب الإنجاز بحدود (18%)، وتم وضعه ضمن أولوياتها الخاصة بقطاع التربية والتعليم، وحرصت على تنفيذه وفق المواصفات المميزة، وضمن توزيع جغرافي صحيح"، مشدداً على "مضي الحكومة لإكمال كل مشاريع البنى التحتية للمدارس، بضمنها مشروع رقم (1) الخاص بوزارة التربية".

وأعلن رئيس مجلس الوزراء عن "قرب التوقيع على عقود ضمن صندوق العراق للتنمية لتشييد (400) مدرسة في بغداد والمحافظات، تنفذ من قبل القطاع الخاص، وتجري صيانتها طيلة المدة التعاقدية معه، حيث سيتم وفق هذا الأسلوب معالجة النقص الكبير في المدارس الذي يتجاوز 8 آلاف مدرسة"، مشيراً إلى "الجهود المستمرة لتطوير الملاكات التربوية والتعليمية، ضمن برنامج حكومي يهدف إلى الارتقاء بواقع التربية والتعليم".