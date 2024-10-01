انت الان تتابع خبر العراق يدعو لاجتماع طارئ للجامعة العربية بشأن لبنان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب السفارة العراقية في القاهرة، فإن "وزير الخارجية فؤاد حسين، وجه بطلب مندوبية العراق لدى جامعة الدول العربية بعقد اجتماع طارئ على مستوى المندوبين الدائمين، لمناقشة تقديم المساعدات إلى لبنان الشقيقة، في ظل الظروف الصعبة التي يتعرض لها الشعب اللبناني".

وكان رئيس الوزراء فى حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتى، تعهد بتطبيق نداء وقف إطلاق النار فورا في لبنان، من أجل بداية البحث في تطبيق القرار الدولى 1701.

وتشهد لبنان منذ 23 أيلول 2024، غارات "إسرائيلية" مكثفة تسببت حتى الآن باستشهاد واصابة الآلاف من المواطنين، فضلاً عن نزوح أكثر من مليون لبناني ومغادرة نحو 70 ألفاً الى خارج البلاد.