انت الان تتابع خبر ائتلاف إدارة الدولة يؤكد أهمية حسم تسمية رئيس البرلمان بأسرع وقت والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في بيان، إن الأخير "استضاف، اليوم الاثنين، الاجتماع الدوري لائتلاف إدارة الدولة، بحضور رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، وقادة الكتل السياسية، جرى خلاله بحث التطورات الخطيرة التي تشهدها المنطقة وانعكاساتها على البلاد".

وأكد الاجتماع "وحدة الموقف العراقي وصفوف القوى السياسية، ومساندة المسار الثابت والمبدئي الذي تتبناه الحكومة العراقية إزاء القضية الفلسطينية، والحق التاريخي لشعبنا الفلسطيني في أرضه"، مثمناً "الجهود التي يبذلها رئيس مجلس الوزراء في التواصل مع قادة المنطقة والعالم من أجل وضع الحلول".

وتدارس الاجتماع "التداعيات المستمرة نتيجة تواصل العدوان الصهيوني على لبنان الشقيق، وجدد إدانة الجريمة النكراء التي أدّت إلى استشهاد الأمين العام لحزب الله اللبناني السيد الشهيد حسن نصر الله ورفاقه، وعدد كبير من أبناء الشعب اللبناني".

وأعرب الاجتماع عن "دعمه وتقديره جهود الإغاثة التي يقدمها العراق إلى لبنان، بمختلف العناوين الحكومية والشعبية، تأكيداً لتوجيهات المرجعية العليا بهذا الصدد"، داعياً إلى "المزيد من التكاتف والتفاهم ورصّ الصفوف لتفويت الفرصة على كل من يسعى إلى خلق بيئة متشنجة".

وشهد الاجتماع "استعراض المواقف الدولية إزاء ما يجري من عدوان"، وحمّل الائتلاف المجتمع الدولي "المسؤولية الأبرز للقيام بالواجب الإنساني والأخلاقي لوقف ما يجري من مجازر وحشية وظلم وانتهاك للسيادة".

وناقش الاجتماع "الإعلان المشترك بين العراق والتحالف الدولي لمحاربة داعش، وإتمام الاتفاق على إنهاء وجود هذا التحالف على الأرض العراقية بحلول أيلول من عام 2025"، وعدّها "خطوة مهمة في استكمال أركان السيادة العراقية، خصوصاً في ضوء اندحار فلول داعش، وتكامل قدرات قواتنا المسلحة بكل صنوفها، واضطلاعها بحماية الأمن والاستقرار والسيادة العراقية".

الى ذلك، أكد الائتلاف "أهمية حسم تسمية رئيس مجلس النواب بأسرع وقت، داعياً إلى استمرار الجهود التي بذلها في هذا المسار".