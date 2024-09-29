انت الان تتابع خبر نشرة السومرية.. عراقيون يواصلون فعالياتهم المنددة باغتيال نصر الله وانتقادات للصمت الدولي على جرائم الكيان والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - # انتشال جثمان السيد نصر الله من موقع جريمة الاغتيال.. وحزب الله ينعى القياديين علي كركي ونبيل قاووق
# الكيان الصهيوني يوسع عملياته العدوانية.. غارات تستهدف مدينة الحديدة غربي اليمن.. وقصف ريف حمص السوري
# لمصالح وغايات سياسية.. الكشف عن صراع خفي تقوده بعض القوى ضد الحكومة.. والتنافس الانتخابي احد الاسباب
# الكيان الصهيوني يوسع عملياته العدوانية.. غارات تستهدف مدينة الحديدة غربي اليمن.. وقصف ريف حمص السوري
# في العراق.. استمرار التظاهرات والفعاليات المنددة باغتيال السيد نصر الله.. وانتقاد للصمت الدولي تجاه جرائم الاحتلال
# لمصالح وغايات سياسية.. الكشف عن صراع خفي تقوده بعض القوى ضد الحكومة.. والتنافس الانتخابي احد الاسباب