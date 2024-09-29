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نشرة السومرية.. عراقيون يواصلون فعالياتهم المنددة باغتيال نصر الله وانتقادات للصمت الدولي على جرائم الكيان

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بغداد - ياسين صفوان - # انتشال جثمان السيد نصر الله من موقع جريمة الاغتيال.. وحزب الله ينعى القياديين علي كركي ونبيل قاووق

# الكيان الصهيوني يوسع عملياته العدوانية.. غارات تستهدف مدينة الحديدة غربي اليمن.. وقصف ريف حمص السوري

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# لمصالح وغايات سياسية.. الكشف عن صراع خفي تقوده بعض القوى ضد الحكومة.. والتنافس الانتخابي احد الاسباب

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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