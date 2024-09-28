انت الان تتابع خبر ‏ الوقف السني ينعى السيد حسن نصر الله والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر الديوان في بيان، ورد لـ الخليج 365، أنه "يتقدم ديوان الوقف السني بخالص التعازي والمواساة إلى الشعب اللبناني الشقيق باستشهاد السيد حسن نصر الله إثر غارة إسرائيلية استهدفت مقر إقامته".

واضاف البيان: "ونحن إذ نعزي بهذا الفقد الأليم نستذكر مسيرة الراحل التي قضاها في نشر المقاومة ومناهضة الاحتلال الإسرائيلي، طيلة عقود من الزمن برفقة إخوته وأقرانه".

