انت الان تتابع خبر رئيس القضاء: اغتيال السيد نصر الله جريمة بحق الإنسانية والشعوب والأمم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال زيدان في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ استشهاد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، الذي ارتقى إلى ربه الكريم إثر غارة للكيان المحتل الجبان".



وأضاف، ان "جريمة اغتيال السيد نصر الله جريمة بحق الإنسانية والشعوب والأمم، فلطالما كان السيد الفقيد نبراسا للمقاومة والنضال ضد المحتل الغاشم، وبرحيله فقدت ساحة الجهاد والمقاومة والكلمة الشجاعة الصادقة فارسا من فرسانها العظماء، حيث نشعر بفداحة هذه الخسارة، ونحن نعزي الأمة الإسلامية والشعب اللبناني الشقيق".

