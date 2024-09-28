انت الان تتابع خبر العراق يعلن الحداد العام والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتبه ورد لـ الخليج 365، انه "وجّه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بإعلان الحداد العام في جميع أنحاء العراق لثلاثة أيّام، تأبيناً لاستشهاد الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصرالله ورفاقه، في العدوان الصهيوني الآثم".



وفي وقت سابق من اليوم، نعى حزب الله اللبناني، أمينه العام السيد حسن نصر الله بالقصف الإسرائيلي للضاحية الجنوبية في بيروت يوم أمس، مؤكدا على أن الحزب سيواصل الجهاد في مواجهة العدو وإسناده لغزة وفلسطين ودفاعه عن لبنان وشعبه.

