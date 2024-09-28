انت الان تتابع خبر هل سيؤثر انخفاض النفط على رواتب الموظفين فقط أم جميع فئات المجتمع؟ والان مع التفاصيل



بغداد - ياسين صفوان - وقال الحيدري في حديث لـ الخليج 365، إن "البرنامج الحكومي الذي قدمه رئيس الوزراء وصوت عليه البرلمان كان يتضمن تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط في إيرادات الدولة"، مشيرا الى ان "الاعتماد على النفط فيه مخاطر كثيرة نظرا لتذبذب أسعار النفط العالمية خلال السنوات الماضية".



وأضاف الحيدري، أن "الحكومة يجب عليها العمل بجد من اجل تنويع مصادر الدخل لتلافي هذه الخطورة"، مؤكدا انه "في حال حدوث انخفاض في أسعار النفط، فإن جميع فئات الشعب ستتضرر وليس فئة الموظفين فقط".

