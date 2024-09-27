انت الان تتابع خبر السوداني يصل بغداد بعد اختتام مشاركته باجتماعات جمعية الامم المتحدة والان مع التفاصيل
■ إلقاء كلمة العراق في قمة المستقبل التي عقدت على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
■ لقاء عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين.
■ لقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
■ لقاء رئيس جمهورية قبرص نيكوس خريستودوليديس.
■ استقبال رئيس جمهورية كينيا وليام روتو.
■ استقبال رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية رشاد محمد العليمي.
■ استقبال ولي عهد دولة الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح.
■ استقبال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي
■ لقاء رئيس وزراء هولندا ديك شوف.
■ استقبال رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني.
■ لقاء رئيس وزراء باكستان شهباز شريف
■ استقبال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس.
■ استقبال رئيس مجلس وزراء الصومال حمزة عبدي بري.
■ لقاء الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش.
■ استقبال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.
■ لقاء مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولك تورك، في مقر الأمم المتحدة.
■ استقبال المدير العام لمنظمة الهجرة الدولية/ IOM إيمي بوب.
■ استقبال المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة/ اليونيسيف، كاثرين راسل
■ استقبال الأمينة العامة لمنظمة التعاون الرقمي ديمة اليحيى.
■ استقبال الأمينة التنفيذية للّجنة الاقتصادية والاجتماعية في غرب آسيا (الإسكوا/ ESCWA) في منظمة الأمم المتحدة رولا عبد الله دشتي.
■ استقبال نائب وزير الخزانة الأمريكية والي أدييمو.
■استقبال مبعوث الرئيس الأمريكي لشـؤون المخطوفين السفير روجر كارسينيز.
■ استقبال الرئيس التنفيذي لشركة موانئ دبي سلطان أحمد بن سليم.
● المشاركة في جلسة حوارية عقدت ضمن أعمال قمة كونكورديا الـ14.
● المشاركة في الجلسة الحوارية التي أقامتها غرفة التجارة الأمريكية والمونيتر.