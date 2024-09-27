انت الان تتابع خبر السوداني يصل بغداد بعد اختتام مشاركته باجتماعات جمعية الامم المتحدة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتبه ورد لـ الخليج 365، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وصل العاصمة بغداد بعد اختتام مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ 79، حيث ألقى كلمة العراق، كما أجرى سلسلة من اللقاءات والجلسات الحوارية، والمقابلات الصحفية، وهي كالآتي:■ إلقاء كلمة العراق في قمة المستقبل التي عقدت على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

■ لقاء عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين.

■ لقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

■ لقاء رئيس جمهورية قبرص نيكوس خريستودوليديس.

■ استقبال رئيس جمهورية كينيا وليام روتو.

■ استقبال رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية رشاد محمد العليمي.

■ استقبال ولي عهد دولة الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح.

■ استقبال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي

■ لقاء رئيس وزراء هولندا ديك شوف.

■ استقبال رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني.

■ لقاء رئيس وزراء باكستان شهباز شريف

■ استقبال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس.

■ استقبال رئيس مجلس وزراء الصومال حمزة عبدي بري.

■ لقاء الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش.

■ استقبال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

■ لقاء مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولك تورك، في مقر الأمم المتحدة.

■ استقبال المدير العام لمنظمة الهجرة الدولية/ IOM إيمي بوب.

■ استقبال المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة/ اليونيسيف، كاثرين راسل

■ استقبال الأمينة العامة لمنظمة التعاون الرقمي ديمة اليحيى.

■ استقبال الأمينة التنفيذية للّجنة الاقتصادية والاجتماعية في غرب آسيا (الإسكوا/ ESCWA) في منظمة الأمم المتحدة رولا عبد الله دشتي.

■ استقبال نائب وزير الخزانة الأمريكية والي أدييمو.

■استقبال مبعوث الرئيس الأمريكي لشـؤون المخطوفين السفير روجر كارسينيز.

■ استقبال الرئيس التنفيذي لشركة موانئ دبي سلطان أحمد بن سليم.

● المشاركة في جلسة حوارية عقدت ضمن أعمال قمة كونكورديا الـ14.

● المشاركة في الجلسة الحوارية التي أقامتها غرفة التجارة الأمريكية والمونيتر.