انت الان تتابع خبر اجتماع أمريكي خليجي يؤكد أهمية احترام العراق لسيادة الكويت والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأعربوا عقب الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون والولايات المتحدة في نيويورك اليوم، عن دعمهم لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة تعيش جنباً إلى جنب في سلام وأمن مع إسرائيل على طول حدود عام 1967، مع تبادل الأراضي المتفق عليه بين الطرفين، وفقاً للمعايير المعترف بها دولياً ومبادرة السلام العربية لعام 2002.

وشدد الوزراء على ضرورة عودة جميع المدنيين النازحين بعد 7 أكتوبر إلى ديارهم، وأكدوا اعتقادهم بأن السلام الدائم سيكون الأساس لمنطقة أكثر تكاملاً واستقراراً وازدهاراً، وشددوا على الحاجة إلى تكثيف الجهود لتعزيز القدرات والفعالية والشفافية داخل السلطة الفلسطينية وفقاً للآليات المتفق عليها.

وحول الكويت والعراق، استذكر بحسب البيان "الوزراء قراراهم الذي اتخذوه في اجتماعهم في 18 سبتمبر 2023 مؤكدين أهمية التزام العراق بسيادة الكويت وسلامة أراضيها واحترام الاتفاقيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 833، بشأن ترسيم الحدود بين الكويت والعراق".