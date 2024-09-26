انت الان تتابع خبر دولة القانون يصدر بيانا بشان حقيقة مخالفات رئيس مجلس محافظة بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - واكد المكتب الإعلامي لائتلاف دولة القانون ان "البيان الذي صدر لا ينسجم مع توجهات ائتلاف دولة القانون وحرصه على استقرار المحافظات وعدم تعريضها للاهتزاز والتعامل مع كل القضايا وفق السياقات القانونية وما تم اعتماده من الإطار التنسيقي حول وضع الحكومات المحلية".وأضاف: "حرصنا هو العمل على حل الاشكالات بالحوار والحفاظ على استقرار المحافظات لتقوم بواجبها وهو خدمة مواطني المحافظة".

وفي وقت سابق من اليوم، فاتحت لجنة النزاهة النيابية، الادعاء العام لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق رئيس مجلس محافظة بغداد عمار حسين القيسي لمخالفته المتعمدة لحدود واجباته الوظيفية والتعدي على صلاحيات مجلس المحافظة.

وبحسب وثيقة – موقعة من رئيس اللجنة زياد الجنابي - ورد للسومرية نيوز، فانه النزاهة النيابية فاتحت الادعاء العام لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق رئيس مجلس محافظة بغداد عمار حسين القيسي لمخالفته المتعمدة لحدود واجباته الوظيفية والتعدي على صلاحيات مجلس المحافظة والتعسف بأنهاء عضوية عمار الحمدانية بسبب قيامه باستجواب رئيس مجلس المحافظة.

