موقف عراقي مصري أردني مشترك بشأن احداث الشرق الأوسط

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بغداد - ياسين صفوان - وقال وزراء خارجية الدول الثلاث، في بيان مشترك، بعد اجتماع في نيويورك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، إنهم بحثوا "التصعيد الخطير الجاري في المنطقة، وشددوا على أن وقف هذا التصعيد يبدأ بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة.كما أدان الوزراء "العدوان الإسرائيلي على لبنان"، وأكدوا على أن اسرائيل تدفع المنطقة إلى حرب شاملة".

وبحسب البيان، بحث الوزراء خلال اللقاء المشترك، مسار العمل في إطار آلية التعاون الثلاثي، وذلك تحضيرا للقمة الثلاثية المرتقبة على مستوى القادة في القاهرة.

ودعا الوزراء المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتهم ذات الصلة لوقف الحرب، وأشاروا إلى أن إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذا التدهور الذي سيكون له تبعات خطيرة على المنطقة برمتها.



ويأتي البيان المشترك في خضم غارات إسرائيلية عنيفة، تستهدف منذ الإثنين جنوب لبنان وشرقه، في تصعيد حاد للنزاع المتواصل بين إسرائيل والحزب منذ أكتوبر على خلفية الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة.

وأعلن وزير الصحة اللبناني، فراس الأبيض، الثلاثاء، أن الغارات الجوية، الإثنين، وحده أسفرت عن مقتل 558 شخصا غالبيتهم من "العزّل الآمنين" وأكثر من 1800 جريح، في أعلى حصيلة يومية للقتلى تسجّل في لبنان منذ الحرب الأهلية (1975-1990).