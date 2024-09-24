انت الان تتابع خبر السامرائي والخزرجي يبحثان تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للتحالف ورد لـ الخليج 365، ان "رئيس تحالف العزم، المهندس مثنى السامرائي إستقبل رئيس ديوان الوقف السني، مشعان الخزرجي، حيث تركز اللقاء على مناقشة آخر مستجدات الأوضاع في الساحة اللبنانية والمنطقة والتطورات الأمنية المتعلقة بالعدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية في لبنان".

وإستنكر الجانبان، بحسب البيان، " حرب الإبادة التي ينتهجها الكيان الإسرائيلي ضد الشعب اللبناني، والتي أسفرت عن استشهاد وجرح الآلاف خلال الأيام الأخيرة".

وتابع البيان، ان "الجانبين اتفقا على ضرورة إطلاق حملة لجمع التبرعات الإنسانية لدعم الأشقاء في لبنان، ومساندتهم في ظل هذه الظروف الصعبة".