انت الان تتابع خبر نشرة السومرية.. ترحيب نيابي بالتحقيق في فساد بوابة العراق السكني وتحرك رسمي وشعبي لإسناد لبنان والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - #الانتهاكات الصهيونية تتواصل في لبنان.. ارتفاع عدد الضحايا واستمرار لقوافل النزوح
#العراق يفتح باب المساعدات الانسانية الى لبنان .. ويدعو لقمة عربية اسلامية لوقف العدوان
#ضبط اكثر من ستمئة جهاز اتصال داخل السجون .. والاطاحة بشبكة دولية لتهريب المخدرات
#العراق يفتح باب المساعدات الانسانية الى لبنان .. ويدعو لقمة عربية اسلامية لوقف العدوان
#ترحيب نيابي بالتحقيق في فساد ملف بوابة العراق السكني وكشف مغالاة بمشاريع استثمارية
#ضبط اكثر من ستمئة جهاز اتصال داخل السجون .. والاطاحة بشبكة دولية لتهريب المخدرات