انت الان تتابع خبر التصعيد الأخير في المنطقة على طاولة الاعرجي وفولمر والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "قاسم الأعرجي استقبل رئيس دائرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في وزارة الخارجية النمساوية السفير جيرولد فولمر، بحضور السفير النمساوي في بغداد، اندريه ناسي".وبحث اللقاء "تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين وفي كافة المجالات، إلى جانب مناقشة تطورات الوضع الأمني والتصعيد الأخير في المنطقة".

وشدد الجانبان على "أهمية بذل مزيد من الجهود للحيلولة دون جر المنطقة الى حرب إقليمية".

