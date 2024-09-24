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التصعيد الأخير في المنطقة على طاولة الاعرجي وفولمر

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "قاسم الأعرجي استقبل رئيس دائرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في وزارة الخارجية النمساوية السفير جيرولد فولمر، بحضور السفير النمساوي في بغداد، اندريه ناسي".

وبحث اللقاء "تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين وفي كافة المجالات، إلى جانب مناقشة تطورات الوضع الأمني والتصعيد الأخير في المنطقة".

وشدد الجانبان على "أهمية بذل مزيد من الجهود للحيلولة دون جر المنطقة الى حرب إقليمية".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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