انت الان تتابع خبر العتبة العلوية تهيّء الفنادق والحسينية ترسل بعثة طبية والصدر يتبرع بـ25 مليون دينار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت العتبة العلوية، انها تعلن فتح جميع الفنادق ودور الضيافة ومدن الزائرين العائدة لها لاستقبال المهجّرين من أبناء الشعب اللبناني البطل في مواجهتهِ مع جبهة الشرِّ الصهيوني المُطلق"، مشيرة الى تجهيز قافلة (عليٌّ أبونا) والتي ستحمل المساعدات الإنسانية واللوجستية المختلفة متوجهةً إلى الأراضي اللبنانية المنكوبة.



من جانبها، أعلنت هيئة الصحة والتعليم الطبي التابعة للعتبة الحسينية المقدسة، عن إنشاء مقر لبعثة الإغاثة الطبية في بيروت.

وقالت الهيئة إن "هيئة الصحة والتعليم الطبي في العتبة الحسينية المقدسة، أنشأت مقرا لبعثة الإغاثة الطبية التابعة للعتبة الحسينية المقدسة في العاصمة بيروت، وذلك امتثالا لتوجيهات المرجعية الدينية العليا بإغاثة الشعب اللبناني"، مشيرة الى انه "للتواصل مع مقر بعثة الإغاثة الطبية التابعة للعتبة الحسينية المقدسة الموجودة حاليا في العاصمة اللبنانية بيروت يمكن الاتصال على الرقم (009613745630)".

من جانبه، تبرع السيد مقتدى الصدر بـ25 مليون دينار للشعب اللبناني، وسط توقعات بأن يتبعه الملايين من أنصاره بالتبرع.

